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В правительстве США предупреждают об угрозе экстремизма из-за поражения Трампа

Четверг, 28 января 2021, 03:24

Министерство внутренней безопасности США предупредило, что следующие недели стране может угрожать волна внутреннего экстремизма со стороны сторонников Дональда Трампа, которые не могут смириться с его поражением на президентских выборах.

Источник: Reuters

Детали: В департаменте, который занимается вопросами терроризма, утверждают, что "идеологически мотивированные экстремисты, которые выступают против передачи власти новому президенту, и имеют другие обиды, подкрепленные фейками, могут продолжать мобилизацию для осуществления насилия".

В правительстве также отмечают, что кроме поражения Трампа, на потенциальные беспорядки могут повлиять карантин из-за пандемии и применение силы со стороны полиции. Последнее имеет связь с "этнической и расовой напряженностью, противодействием миграции".

Наибольшую угрозу для безопасности, утверждают в министерстве, несут те, кто пропагандирует идею превосходства "белых".

Ранее в министерстве предупреждали об угрозе иностранных экстремистов и террористов. После беспорядков 6 января и штурма Капитолия речь идет и о внутренних угрозах.

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Напомним:

  • Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды Палата представителей объявила импичмент. Голосование стало следствием захвата Капитолия сторонниками Трампа.
  • В результате беспорядков погибли 5 человек.

Украинская правда


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