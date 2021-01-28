Tesla впервые стала прибыльной

Несмотря на кризис и пандемию, 2020 впервые стал прибыльным для компании Илона Маска Tesla Motors.

Источник: AFP

Детали: Производитель электромобилей "чистыми" заработал 721 миллион долларов. В то же время акции компании упали в четвертом квартале поскольку ожидался больший доход, чем Tesla смогла получить. Предыдущие кварталы акции росли из-за увеличения объемов производства и поставок компании.

Вместе с тем, 2019 выдался для компании убыточным на 862 миллиона.

В общем прибыль производителя электромобилей выросла на 28% до 31,5 млрд долларов.

"Прошлый год стал для Tesla революционным", – говорится в отчете компании. Хотя в компании и назвали 2020 для них критическим, однако 2021 там считают еще более важным из-за наращивания объемов производства на заводе в Китае и начало выпуска автомобилей в Германии и штате Техас.

Напомним: