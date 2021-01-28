Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Tesla впервые стала прибыльной

Четверг, 28 января 2021, 03:18
Tesla впервые стала прибыльной

Несмотря на кризис и пандемию, 2020 впервые стал прибыльным для компании Илона Маска Tesla Motors.

Источник: AFP

Детали: Производитель электромобилей "чистыми" заработал 721 миллион долларов. В то же время акции компании упали в четвертом квартале, поскольку ожидался больший доход, чем Tesla смогла получить. Предыдущие кварталы акции росли из-за увеличения объемов производства и поставок компании.

Вместе с тем, 2019 выдался для Tesla убыточным на 862 миллиона.

В общем прибыль производителя электромобилей выросла на 28% до 31,5 млрд долларов.

"Прошлый год стал для Tesla революционным", – говорится в отчете компании. Хотя в компании и назвали 2020 для них критическим, однако 2021 там считают еще более важным из-за наращивания объемов производства на заводе в Китае и начало выпуска автомобилей в Германии и штате Техас.

Напомним: 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Маск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Маск
Маск и Цукерберг – лидеры рейтинга самых богатых людей мира – СМИ
Twitter ограничивает количество просмотров постов в сутки
Goldman Sachs понизил рейтинг акций Tesla после их стремительного роста
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: