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Tesla впервые стала прибыльной

Четверг, 28 января 2021, 04:18

Несмотря на кризис и пандемию, 2020 впервые стал прибыльным для компании Илона Маска Tesla Motors.

Источник: AFP

Детали: Производитель электромобилей "чистыми" заработал 721 миллион долларов. В то же время акции компании упали в четвертом квартале поскольку ожидался больший доход, чем Tesla смогла получить. Предыдущие кварталы акции росли из-за увеличения объемов производства и поставок компании.

Вместе с тем, 2019 выдался для компании убыточным на 862 миллиона.

В общем прибыль производителя электромобилей выросла на 28% до 31,5 млрд долларов.

"Прошлый год стал для Tesla революционным", – говорится в отчете компании. Хотя в компании и назвали 2020 для них критическим, однако 2021 там считают еще более важным из-за наращивания объемов производства на заводе в Китае и начало выпуска автомобилей в Германии и штате Техас.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: Маск


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