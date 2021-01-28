США, Бразилия и Испания обнаружили больше всего новых больных COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали более 590 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Лидерами по количеству положительных тестов стали США, Бразилия и Испания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США подтвердили почти 152 тысяч заражений, в Бразилии – почти 64 тысяч, в Испании –более 40 тысяч.

Кроме того, около 27 тысяч больных обнаружили во Франции, более 25 тысяч – в Великобритании.

Россия сообщила о 17,7 тысячах случаев коронавируса, Мексика – о 17,1 тысяч, Германия – 15,6 тысяч.

За этот же период пандемия унесла жизни 16 846 человек. Чуть меньше, чем четвертая часть летальных случаев была зафиксировано в США. Почти одинаковое количество жертв за сутки зарегистрировано в Мексике и Великобритании.

В общем от осложнений коронавируса умерли 2 миллиона 184 тысяч больных. Вылечились от COVID-19 уже 73,3 млн человек. Сейчас активными остаются почти 26 млн случаев.

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Напомним: