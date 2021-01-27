COVID в Украине: 3,8 тысячи новых случаев, 2,4 тысячи госпитализаций

За сутки 26 января в Украине COVID-19 подтвердился у 3 776 человек, госпитализированы 2 430 больных, зафиксировали 145 летальных случаев, выздоровели 14 250 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 200 883 человек, из них выздоровели 980 085 человек, но умерли 22 202 пациента.

Среди новых заболевших – 115 детей и 172 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

За минувшие сутки было совершено 47 120 тестирований: методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079. С марта методом ПЦР проведено уже 6 152 298 тестирований.

Предыстория:

С 8 по 24 января включительно в Украине действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

МОЗ отметил стабилизацию эпидемической ситуации после рождественско-новогодних праздников и решил не продолжать жесткий карантин.

С 25 января в Украине действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности: школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.

Общий карантин будет действовать как минимум до весны. Правительство пока не планирует жестких ограничительных карантинных мер весной.

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