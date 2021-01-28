На фоне пандемии: Apple отчиталась о рекордно прибыльном квартале

Корпорация Apple на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса сообщила о наиболее прибыльный квартал за время ее существования.

Источник: отчет Apple

Детали: За последние три месяца 2020 компания продала своих продуктов на 111,4 млрд долларов, что на 21% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В то же время прибыль составила 28,7 млрд. Такие цифры свидетельствуют, что компания за три месяца смогла на 29% заработать больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Стоит отметить, что последние месяцы года, как правило, характеризуются наибольшими продажами из-за праздников. Кроме того, в октябре 2020 Apple представила новый iPhone.

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Напомним: