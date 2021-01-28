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ООС: враг 10 раз открывал огонь по украинским позициям

Четверг, 28 января 2021, 07:37

27 января оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: У Павлополя наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Неподалеку Богдановки враг применил против наших воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Кроме того, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.

Также в пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье – еще и из подствольного гранатомета.

Под вражеским огнем также находились защитники у Зайцево. Там вооруженные формирования РФ использовали автоматический станковый гранатомет, а у Луганского – станковый противотанковый гранатомет.

На обстрелы противника украинские военные давали ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений перемирия не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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