ООС: враг 10 раз открывал огонь по украинским позициям
27 января оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обошлось без потерь.
Источник: сообщение штаба ООС
Детали: У Павлополя наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Неподалеку Богдановки враг применил против наших воинов станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Кроме того, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия.
Также в пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье – еще и из подствольного гранатомета.
Под вражеским огнем также находились защитники у Зайцево. Там вооруженные формирования РФ использовали автоматический станковый гранатомет, а у Луганского – станковый противотанковый гранатомет.
На обстрелы противника украинские военные давали ответ.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений перемирия не зафиксировано.