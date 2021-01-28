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Вакцины от COVID слабее против штамма из ЮАР, но действуют – советник Байдена

Четверг, 28 января 2021, 08:41
Вакцины от COVID слабее против штамма из ЮАР, но действуют – советник Байдена

Существующие вакцины от COVID-19 демонстрируют меньшую эффективность против южноафриканского штамма коронавируса, однако они по-прежнему действенны, заявил ведущий медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи.

Источник: Фаучи в ходе брифинга группы Белого дома по реагированию на COVID-19, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если мы посмотрим на вариант (коронавируса – ред.) из Великобритании, мы видим весьма незначительное его воздействие на вызванные вакциной антитела, если оно вообще есть. Все становится немного более проблематичным, когда речь заходит о доминирующем в Южной Африке (штамме – ред.), поскольку здесь наблюдается многократное сокращение силы воздействия на него антител, появившихся благодаря вакцинам".

Детали :По словам Фаучи, даже если "уменьшить эффективность вызываемых вакциной антител в несколько раз", то прошедшие вакцинацию люди будут защищены действием препарата. Поэтому звучат заявления об эффективности вакцины, которую используют в США.

По словам эксперта, будут предприняты попытки разработать новые препараты с целью предотвратить угрозу от новых штаммов COVID-19.

Напомним: Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, о них стало известно в конце минувшего года. По данным ученых, они более заразны, поэтому многие страны ввели ограничения на авиасообщение с этими странами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019США
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