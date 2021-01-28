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Спасатели предупредили о красном уровне опасности из-за сильных снегопадов

Четверг, 28 января 2021, 09:23
Спасатели предупредили о красном уровне опасности из-за сильных снегопадов
Фото 05453.com.uа

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о третьем уровне опасности в связи с сильными снегопадами в Одесской и Николаевской областях.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады. Так, в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (ІІІ уровень опасности, красный)".

Детали: В Кировоградской области ожидается сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

На дорогах 28 января гололедица.

ГСЧС напоминает, что такие погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Спасатели призывают водителей воздержаться от поездок на автомобилях в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника могла своевременно и качественно очистить их от снега.

Украинская правда
Темы: погодаОдесская областьНиколаевская область
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