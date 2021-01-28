Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Спасатели предупредили о красном уровне опасности из-за сильных снегопадов

Четверг, 28 января 2021, 10:23
Фото 05453.com.uа

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о третьем уровне опасности в связи с сильными снегопадами в Одесской и Николаевской областях.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "28 января в некоторых областях Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады. Так, в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (ІІІ уровень опасности, красный)".

Детали: В Кировоградской области ожидается сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, значительный мокрый снег и налипание мокрого снега ожидается также в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

На дорогах 28 января гололедица.

ГСЧС напоминает, что такие погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Спасатели призывают водителей воздержаться от поездок на автомобилях в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника могла своевременно и качественно очистить их от снега.

Украинская правда
Темы: погодаОдесская областьНиколаевская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоДвижение "Save ФОП" хочет пойти к дипломатам ЕС и США

картаКиевлян просят не ездить на авто во время снегопада

5,5 тысячи случаев COVID и под 2 тысячи госпитализаций в Украине за сутки

В прошлом году на Донбассе погибло значительно меньше военных, чем в 2019

Пытки в "Изоляции": Украина подозревает в преступлениях по меньшей мере 5 человек

фотоРоссийские пропагандисты едут на Донбасс для проведения "форума"

Все новости...
погода
Киевлян просят не ездить на авто во время снегопада
Ухудшение погоды: в Киев с четверга не будут впускать фуры
Из-за ухудшения погоды Минобразования направило срочное письмо в регионы
Последние новости
12:20
Вследствие санкций США Huawei потерял 41% продаж смартфонов
12:12
В реке Киева нашли тело военного, которого искали более 10 дней
11:54
Митингующие перекрыли одну из полос на столичном Крещатике
11:53
ПАСЕ приняла решение об отказе от санкций в отношении делегации России
11:41
Во Франции задержали 9 подозреваемых в избиении украинского подростка
11:21
Курс валют на 28 января: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:02
Комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к решению о невозможности санкций против РФ
10:54
COVID в Киеве: за сутки почти 400 новых больных и 18 смертей
10:47
Украина пригласила Тихановскую на первое заседание "Люблинского треугольника"
10:46
фотоДвижение "Save ФОП" хочет пойти к дипломатам ЕС и США
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!