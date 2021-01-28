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COVID в Киеве: за сутки почти 400 новых больных и 18 смертей

Четверг, 28 января 2021, 10:54
Фото hromadske.ua

За сутки 27 января в столице лабораторно подтвердили 396 новых случаев заболевания коронавирусом, 18 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки – 396 больных коронавирусом. 18 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2326 летальных случаев от вируса".

Детали: Среди новых больных 210 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 173 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 7 девочек от 3 до 17 лет и 6 мальчиков от 6 до 16 лет. Заболели, в частности, 10 медиков.

31 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (77), Дарницком (63) и в Соломенском (56) районах.

По состоянию на 28 января в Киеве уже 127 472 подтвержденных случая заболевания COVID. 63 987 жителей столицы преодолели болезнь, из них 1 634 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • За сутки 27 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 5 529 людям, госпитализировали 1 941 больного, не смогли спасти 149 пациентов, а выздоровели 11 946 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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