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Россия развернула в оккупированном Крыму ракетный комплекс "Бастион"

Четверг, 28 января 2021, 16:22

Российский противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" прибыл в оккупированный Россией Крым "в рамках учений".

Источник: Радио Свобода со ссылкой на информацию, полученную на российском флоте

Детали: Сообщается, что комплексы уже развернуты и они готовы к "условной стрельбе".

Российские военные заявляют, что дивизион "Бастиона" проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота. Всего в мероприятии задействовано более 15 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью более 600 км и поражения надводных кораблей. Россия уверяет, что РК может поражать морские цели на расстоянии 350 км и наземные цели на расстоянии 450 км. Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России, в частности на Курилах и в Калининградской области, а также в Сирии.

Напомним: Прямо сейчас в Черное море направляется американский эсминец USS Porter.

Темы: КрымРосcияармия


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