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На полигоне погиб военный: его переехали при буксировке техники

Четверг, 28 января 2021, 17:20
На полигоне погиб военный: его переехали при буксировке техники

28 января около 9.15 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов погиб военнослужащий - его переехали при буксировке военной техники.

Источник: Оперативне командування "Північ"

Дословно: "Механик-водитель мтлб (тягача - ред.), что буксировалась, в условиях ограниченной видимости боевой машины, не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть".

Погиб старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин.  Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащий - они служили вместе, в одной бригаде".

Детали: В штабе отмечают, что недавно во всех воинских частях проводились учения по технике безопасности.

Сейчас этот случай расследуют, следствие продолжается.  Предварительно считается, что это нарушение мер безопасности по неосторожности.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы
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