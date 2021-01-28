На полигоне погиб военный: его переехали при буксировке техники

28 января около 9.15 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов случилась беда: погиб военнослужащий - его переехали при буксировке военной техники.

Источник: Оперативне командування "Північ"

Дословно: "Механик-водитель мтлб (тягача - ред.), что буксировалась, в условиях ограниченной видимости боевой машины, не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть".

Погиб старший солдат Мельник Анатолий Васильевич, 1981 года рождения, сумчанин. Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащий - они служили вместе, в одной бригаде".

Детали: В штабе отмечают, что недавно во всех воинских частях проводились учения по технике безопасности.

Сейчас этот случай расследуют, следствие продолжается. Предварительно считается, что это нарушение мер безопасности по неосторожности.