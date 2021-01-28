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Боевики дважды нарушили тишину на Донбассе

Четверг, 28 января 2021, 18:39

В течение суток 28 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима тишины.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевых потерь среди украинских защитников нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Предыстория:

  • 27 января боевики 6 раз нарушили перемирие в Донбассе.
  • 28 января около 9.15 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов случилась беда: погиб военнослужащий - его наехали при буксовании военной техники.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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