Боевики дважды нарушили тишину на Донбассе

В течение суток 28 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима тишины.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Дословно: "Неподалеку населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевых потерь среди украинских защитников нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Предыстория: