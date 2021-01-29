В России появилось видео, которое якобы показывает дворец Путина изнутри
Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое якобы внутри так называемого дворца Путина, которое показывает, что интерьер объекта находится на "нулевом этапе строительства".
Источник: генеральный директор российского информационного портала Mash Максим Иксанов в Youtube, Медуза
Детали: 29 января Mash опубликовал короткое видео, которое, как утверждается, снято во дворце Путина под Геленджиком. Иксанов утверждает, что его изданию удалось попасть туда первыми — и провести внутри час.
Помог им в этом якобы "представитель техничского надзора, который следит за возведением объекта уже 6 лет".
Дворец, как следует из видео, готов только снаружи. Внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений. "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", — говорит Иксанов.
При этом в расследовании ФБК Навального говорилось, что здание начали перестраивать из-за ошибок при проектировке, которые привели к высокой влажности и плесени.
"Медуза" отмечает, что кадры, снятые Mash, уже показали в эфире пропагандистского канала "Россия 24".
Предыстория:
- 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина под Геленджиком и о его женщинах.
- 25 января президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике. Он все отрицает.
- В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае принадлежит не президенту Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
- По данным ФБК, дворец строили и удерживают госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 кв. м, а площадь участка под ним - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7 000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068.