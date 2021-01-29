В России появилось видео, которое якобы показывает дворец Путина изнутри

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое якобы внутри так называемого дворца Путина, которое показывает, что интерьер объекта находится на "нулевом этапе строительства".

Источник: генеральный директор российского информационного портала Mash Максим Иксанов в Youtube, Медуза

Детали: 29 января Mash опубликовал короткое видео, которое, как утверждается, снято во дворце Путина под Геленджиком. Иксанов утверждает, что его изданию удалось попасть туда первыми — и провести внутри час.

Помог им в этом якобы "представитель техничского надзора, который следит за возведением объекта уже 6 лет".

Дворец, как следует из видео, готов только снаружи. Внутри работы не дошли даже до стадии отделки помещений. "Это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься", — говорит Иксанов.

При этом в расследовании ФБК Навального говорилось, что здание начали перестраивать из-за ошибок при проектировке, которые привели к высокой влажности и плесени.

"Медуза" отмечает, что кадры, снятые Mash, уже показали в эфире пропагандистского канала "Россия 24".

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