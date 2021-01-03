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Вода в Крыму уже на исходе, а оккупанты лишь "осваивают" деньги – ученые

Воскресенье, 3 января 2021, 13:52
Вода в Крыму уже на исходе, а оккупанты лишь осваивают деньги – ученые

Жители захваченного Россией Крыма получают воду по графику из-за истощения ее запасов на полуострове, при этом если в ближайшие месяцы не пройдут обильные дожди, Крым может остаться совсем без воды.

Источник: член экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН Николай Шадрин, глава Крымского РАН, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко в комментарии "Новой газете"

Детали: Эксперты отмечают, что власти на оккупированном полуострове не решают водную проблему, а вместо этого лишь "осваивают" выделенные из российского бюджета деньги.

По мнению специалистов, если в ближайшие три месяца на полуострове не пойдут дожди, Крым останется без пресной воды.

Шадрин отмечает, что для нормального обеспечения Крыма водой нужно, в первую очередь, экономно ее расходовать. Но на полуострове еще с советских времен около 60% воды "теряется" в водопроводах.

При этом опреснение морской воды он назвал "далекой перспективой", а выкачка воды из водохранилищ никак не поможет решить проблему в перспективе, а скорее ее усугубит.

При этом Глава Крымского РАН Виктор Тарасенко признал, что прогнозы метеорологов на текущую зиму "не внушают оптимизма". Так, например, предполагалось что в декабре в Крыму выпадет 45 мм осадков, а по факту выпал лишь 21 миллиметр. На ближайшие три месяца прогнозируют 30-40 мм, в то время как для наполнения водохранилищ нужно не менее 100-150 мм в месяц.

О бурении и активном выкачивании воды из скважин профессор говорит так: "Есть риск, что скважины станут непригодными. Дело в том, что подземные воды находятся в так называемых "линзах", и если выбрать из "линзы" слишком много, то вода станет соленой и непригодной ни для питья, ни для полива".

Идею Владимира Путина про обеспечение Крыма водой за счет подземных источников, находящихся под Азовским морем ученые также раскритиковали. По словам Тарасенко, пока нет 100% уверенности, что пресные воды под Азовским морем имеются в достаточном количестве. Шадрин добавил, что реальных оценок запасов пресной воды под Азовским морем нет: "Это из той же серии, что "подадим воду из реки Кубань", а потом выясняется, что она почти высохла".

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Напомним: 

  • По прогнозу эксперта Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, в следующем году водохранилища захваченного Россией Крыма не получат дополнительного питания благодаря осадкам, как на это надеются оккупанты.
  • По данным экологов, в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. При этом дефицит воды возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: водаКрымоккупация
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