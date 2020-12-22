В оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды – эколог
Дефицит питьевой воды в оккупированном Крыму возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.
Источник: DW
Детали: Оккупанты на днях сообщили, что из-за падения притока воды в Счастливенском и Загорском водохранилищах, в частности жителям Ялты, будут подавать воду по 6 часов в сутки.
Люди жалуются, что даже после включения по графику, вода имеет желтоватый оттенок и течет со слабым напором.
По словам начальницы отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяны Адаменко, пять лет назад на аннексированном украинском полуострове выпало лишь 70% годовой нормы осадков и с тех пор водный баланс в этой зоне не восстанавливается.
Заместитель директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк рассказал, что сейчас в Крыму ситуация стабилизировалась, потому что шли дожди, но осадков выпало недостаточно, чтобы наполнить источники.
По его словам, самопровозглашенная "власть" Крыма практически исчерпала запасы питьевой воды, сформированные естественными стоками.
Прямая речь Яцюка: "Северо-Крымский канал не работает, водохранилище не наполняются и уже превратились в деградационные экологические объекты. Из-за глобального потепления не наполняются местные реки и озера, которые формируются стоками".
Яцюк считает, что надеяться на обильные осадки, снег и талую воду с гор, которые могли бы наполнить водоемы на полуострове, крымчанам не стоит, поскольку метеорологи прогнозируют в этом году такую же теплую и бесснежную зиму.
По словам заместителя постпреда президента в АР Крым Тамилы Ташевой для нужд гражданского населения питьевой водой в Крыму вполне достаточно, но дефицит возникает через водные потребности российских военных баз и промышленных объектов.
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Вода по графику. Почему в Крыму третью неделю выключают воду
Предыстория:
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После оккупации Крыма Россией в 2014 году подачу воды на полуостров прекратили. Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
- Из-за нехватки воды в Крыму оккупанты ввели жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште и прилегающих поселках, Ялте, Белогорске и Евпатории. Водоснабжения Симферополя в основном переориентировали на подземные источники, в Ялте воду будут подавать по часам.
- Оккупационные власти заявили, что в апреле 2021 года в систему водоснабжения Симферополя якобы начнет поступать пресная вода из водозабора, который наполнят с помощью дополнительных скважин, хотя выкачивание воды из подземных источников уже привело к засолению почв.