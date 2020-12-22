В оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды – эколог

Дефицит питьевой воды в оккупированном Крыму возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.

Источник: DW

Детали: Оккупанты на днях сообщили, что из-за падения притока воды в Счастливенском и Загорском водохранилищах, в частности жителям Ялты, будут подавать воду по 6 часов в сутки.

Люди жалуются, что даже после включения по графику, вода имеет желтоватый оттенок и течет со слабым напором.

По словам начальницы отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяны Адаменко, пять лет назад на аннексированном украинском полуострове выпало лишь 70% годовой нормы осадков и с тех пор водный баланс в этой зоне не восстанавливается.

Заместитель директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк рассказал, что сейчас в Крыму ситуация стабилизировалась, потому что шли дожди, но осадков выпало недостаточно, чтобы наполнить источники.

По его словам, самопровозглашенная "власть" Крыма практически исчерпала запасы питьевой воды, сформированные естественными стоками.

Прямая речь Яцюка: "Северо-Крымский канал не работает, водохранилище не наполняются и уже превратились в деградационные экологические объекты. Из-за глобального потепления не наполняются местные реки и озера, которые формируются стоками".

Яцюк считает, что надеяться на обильные осадки, снег и талую воду с гор, которые могли бы наполнить водоемы на полуострове, крымчанам не стоит, поскольку метеорологи прогнозируют в этом году такую ​​же теплую и бесснежную зиму.

По словам заместителя постпреда президента в АР Крым Тамилы Ташевой для нужд гражданского населения питьевой водой в Крыму вполне достаточно, но дефицит возникает через водные потребности российских военных баз и промышленных объектов.

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