Осадки не смогут пополнить запасы питьевой воды в Крыму – прогноз на 2021 год
По прогнозу эксперта Национальной академии аграрных наук Михаила Яцюка, в следующем году водохранилища захваченного Россией Крыма не получат дополнительного питания благодаря осадкам, как на это надеются оккупанты.
Источник: комментарий специалиста проекту Радио Свобода Крым.Реалии
Детали: Оккупанты предполагают, что благодаря осадкам и притоку дождевой воды в водопады Крыма, возможно увеличение объемов пресной воды в водохранилищах, обеспечивающих крымчан.
При этом, по словам Яцюка, ситуация с обезвоживанием полуострова, которая наблюдалась в течение текущего года, будет сказываться на обеспечении водой и в последующие годы.
Даже в случае, если зима и весна 2021-го будут богатыми на осадки, наполнить водохранилища в оккупированном Крыму это не поможет.
Прямая речь: "Те осадки, которые выпадают, фактически не является стокоформирующими, они больше осуществляют увлажненность территории и пополняют влагозапасы почвы, но они не формируют сток. И это четко отображается в той проблематике, которая сегодня же снова стоит перед (оккупационной российской - УП) властью Крыма".
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Напомним: По данным экологов, в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. При этом дефицит воды возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.
Предыстория:
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После оккупации Крыма Россией в 2014 году подачу воды на полуостров прекратили. Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
- Из-за нехватки воды в Крыму оккупанты ввели жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште и прилегающих поселках, Ялте, Белогорске и Евпатории.
- Оккупационные власти заявили, что в апреле 2021 года в систему водоснабжения Симферополя якобы начнет поступать пресная вода из водозабора, который наполнят с помощью дополнительных скважин, хотя выкачивание воды из подземных источников уже привело к засолению почв.