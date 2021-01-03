В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок

В оккупированном Крыму неизвестные избили дочь и жену политзаключенного Кремля Олега Приходько.

Источник: председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook

Дословно: "В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько.

Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега".

Детали: Тягнибок также сообщил, что у Приходько, который находится в заключении в РФ, серьезные проблемы со здоровьем.

Дословно: "В апреле 2020 года Олега вывезли на территорию РФ – в Ростовское СИЗО №1, где поместили в одиночную камеру "смертников". Сегодня у собрата значительные проблемы со здоровьем. Почти исчез слух, ослабло зрение, обострились хронические болезни. Тем временем путинские прокуроры требуют посадить его на 11 лет в колонию строгого режима за "терроризм"".

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