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В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок

Воскресенье, 3 января 2021, 20:46
Олег Приходько, Радио Свобода

В оккупированном Крыму неизвестные избили дочь и жену политзаключенного Кремля Олега Приходько.

Источник: председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook

Дословно: "В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену заключенного Кремля Олега Приходько.

Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома за поддержку Олега".

Детали: Тягнибок также сообщил, что у Приходько, который находится в заключении в РФ, серьезные проблемы со здоровьем.

Дословно: "В апреле 2020 года Олега вывезли на территорию РФ – в Ростовское СИЗО №1, где поместили в одиночную камеру "смертников". Сегодня у собрата значительные проблемы со здоровьем. Почти исчез слух, ослабло зрение, обострились хронические болезни. Тем временем путинские прокуроры требуют посадить его на 11 лет в колонию строгого режима за "терроризм"".

Предыстория:

  • 9 октября 2019 года в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак, который до оккупации Крыма возглавлял Сакскую горорганизацию ВО "Свобода", Олег Приходько.
  • 10 октября его "арестовали" на 2 месяца. Приходько обвинили в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.
  • 16 января 2020 года стало известно, что Приходько выдвинули новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".
  • Позже его обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

Украинская правда
Темы: КрымполитзаключенныеСвобода


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