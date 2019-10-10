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В Крыму задержали проукраинского активиста Приходько – родные

Четверг, 10 октября 2019, 09:26
В Крыму задержали проукраинского активиста Приходько – родные
Krym.org

В аннексированном Россией Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. 

Источник: украинский политик из Евпатории, бывший народный депутат Украины Эдуард Леонов сообщил об этом "Крым Реалии" со ссылкой на семью активиста.

Прямая речь Леонова: "Об этом сообщила дочь Олега Приходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет".

Официальных комментариев российских силовых и правоохранительных ведомств пока нет.

Предыстория:

  • 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
  • После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​
  • Российские силовики не комментировали проведение обыска у Приходько.
  • В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

Темы: Крымправа человекаактивисты
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