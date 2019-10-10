В Крыму задержали проукраинского активиста Приходько – родные

В аннексированном Россией Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько.

Источник: украинский политик из Евпатории, бывший народный депутат Украины Эдуард Леонов сообщил об этом "Крым Реалии" со ссылкой на семью активиста.

Прямая речь Леонова: "Об этом сообщила дочь Олега Приходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет".

Официальных комментариев российских силовых и правоохранительных ведомств пока нет.

Предыстория: