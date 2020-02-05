Оккупанты обвинили крымчанина в попытке взорвать консульство РФ во Львове

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Среда, 5 февраля 2020, 17:03

Арестованного в оккупированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова

Прямая речь:  "Сегодня во время ознакомления с материалами, которые следователь приобщил сегодня в суде, в обосновании своего ходатайства о продлении меры пресечения Олегу Приходько нам стало известно, что Олегу Аркадьевичу вменяют еще один эпизод обвинения по 205 статье. Следствие утверждает, что он якобы планировал взорвать здание генерального консульства России в городе Львов. То есть у Олега Аркадьевича не появляется новой статьи, а появляется новый эпизод обвинения".

Детали: Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлили арест Приходько. Он будет находится в СИЗО до 10 апреля.

Что было ранее: 9 октября в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. 10 октября его "арестовали" на 2 месяца.

Позднее оккупанты вывезли в неизвестном направлении жену активиста.

Приходько обвинили в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.

18 октября стало известно, что арестованному Приходько не отдают медикаменты, которые ему передали родственники в СИЗО оккупированного Симферополя, где его держат.

16 января стало известно, что Приходько выдвинули новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Предыстория:

  • 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
  • После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​
  • Российские силовики не комментировали обыск.
  • В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.

Темы: Крым оккупация политзаключенные


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