Оккупанты обвинили крымчанина в попытке взорвать консульство РФ во Львове
Арестованного в оккупированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.
Источник: Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова
Прямая речь: "Сегодня во время ознакомления с материалами, которые следователь приобщил сегодня в суде, в обосновании своего ходатайства о продлении меры пресечения Олегу Приходько нам стало известно, что Олегу Аркадьевичу вменяют еще один эпизод обвинения по 205 статье. Следствие утверждает, что он якобы планировал взорвать здание генерального консульства России в городе Львов. То есть у Олега Аркадьевича не появляется новой статьи, а появляется новый эпизод обвинения".
Детали: Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлили арест Приходько. Он будет находится в СИЗО до 10 апреля.
Что было ранее: 9 октября в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. 10 октября его "арестовали" на 2 месяца.
Позднее оккупанты вывезли в неизвестном направлении жену активиста.
Приходько обвинили в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.
18 октября стало известно, что арестованному Приходько не отдают медикаменты, которые ему передали родственники в СИЗО оккупированного Симферополя, где его держат.
16 января стало известно, что Приходько выдвинули новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Предыстория:
- 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски.
- После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.
- Российские силовики не комментировали обыск.
- В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.