Оккупанты обвинили крымчанина в попытке взорвать консульство РФ во Львове

Арестованного в оккупированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько обвинили в планировании взрыва в здании генерального консульства России во Львове.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова

Прямая речь: "Сегодня во время ознакомления с материалами, которые следователь приобщил сегодня в суде, в обосновании своего ходатайства о продлении меры пресечения Олегу Приходько нам стало известно, что Олегу Аркадьевичу вменяют еще один эпизод обвинения по 205 статье. Следствие утверждает, что он якобы планировал взорвать здание генерального консульства России в городе Львов. То есть у Олега Аркадьевича не появляется новой статьи, а появляется новый эпизод обвинения".

Детали: Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлили арест Приходько. Он будет находится в СИЗО до 10 апреля.

Что было ранее: 9 октября в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. 10 октября его "арестовали" на 2 месяца.

Позднее оккупанты вывезли в неизвестном направлении жену активиста.

Приходько обвинили в подготовке подрыва здания городской администрации Сак.

18 октября стало известно, что арестованному Приходько не отдают медикаменты, которые ему передали родственники в СИЗО оккупированного Симферополя, где его держат.

16 января стало известно, что Приходько выдвинули новое обвинение в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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