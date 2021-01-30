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Грузия ожидает первые вакцины Pfizer в конце февраля

Суббота, 30 января 2021, 17:30

Грузия получит первые вакцины от коронавируса в конце февраля, это должны быть вакцины от разработчиков BioNTech-Pfizer.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Первые дозы вакцины Pfizer должны прибыть в Грузию в конце февраля. Большое спасибо другу моей страны и моему другу господину Тедросу (руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус - ЕП) за поддержку", - заявил он в своем Twitter.

Очевидно, речь идет о получении вакцины через международную платформу COVAX, через которую первые дозы должна получить и Украина.

Он добавил, что в соответствии с национальным планом вакцинации, первыми в стране вакцину получат медики.

Руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сообщил, что о точном количестве доз, которые получит Грузия, будет известно в ближайшие дни, сообщает "Интерфакс-Украина". По его словам, скорее всего это будет 30 000 доз.

Как сообщалось ранее, в Грузии хотят до конца года вакцинировать от коронавируса 60% населения страны, треть доз для этого рассчитывают получить от платформы COVAX.

Министр здравоохранения Грузии заявила, что страна на данном этапе исключает возможность закупки китайской вакцины и ориентируется в первую очередь на разработчиков BioNTech-Pfizer и AstraZeneca.

Темы: вакцинациякоронавирусГрузия
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