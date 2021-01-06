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Трамп поменял прокурора Джорджии, где до сих пор не известны победители выборов в Конгресс

Среда, 6 января 2021, 01:58

Президент США Дональд Трамп назначил нового федерального прокурора штата Джорджия, где до сих пор неизвестны победители выборов в верхнюю палату Конгресса.

Источник: CNN

Детали: Вместо Бьюнг Пака, который в служебной записке сославшись на "непредвиденные обстоятельства" сообщил, что переходит на работу в штат Атланта, назначен Бобби Кристин.

Издание отмечает, что бывший федеральный прокурор штата был верным соратником Дональда Трампа с 2017 года.

Справка: Джорджия осталась последним штатом, где неизвестные победители выборов в Сенат, а значит до сих пор неизвестно, кто получит большинство в верхней палате американского парламента.

Что предшествовало: Дональд Трамп сообщил, что 6 января в Вашингтоне состоится митинг его сторонников. В этот день обе палаты Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов, которые состоялись еще 3 ноября. Позже Трамп заявил, что устроит "адскую битву" за должность, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

Издание The Washington Post опубликовало аудиозапись телефонного разговора Трампа с чиновниками штата, где Трамп потребовал "найти" достаточно голосов для отмены результатов выборов в штате, где победил Джо Байден.

Напомним: В американском штате Джорджия 5 января проходит второй раунд выборов на две должности в Сенате, который определит баланс сил в верхней палате Конгресса на следующие два года.

В начале декабря власти штата Джорджия повторно сертифицировали результаты президентских выборов, в очередной раз подтвердив победу Джо Байдена по итогам уже третьего пересчета избирательных бюллетеней.

Президент США Дональд Трамп "в истерике" говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена.

Темы: ТрампСШАвиборы


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