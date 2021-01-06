"Газпром" почти на треть сократил транзит газа через Украину

Российский "Газпром" снизил транзит газа через Украину с почти 180 млн кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 млн кубометров в сутки в начале января.

Источник: глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook

Прямая речь: "Газпром" снизил транзит газа через Украину с ~180 млн в сутки (конец декабря) до ~130 млн в сутки (начало января).

Оператор ГТС України готов обеспечить больший объём транзита при соответствующих заявках "Газпрома".

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