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"Газпром" почти на треть сократил транзит газа через Украину

Среда, 6 января 2021, 08:58
Газпром почти на треть сократил транзит газа через Украину

Российский "Газпром" снизил транзит газа через Украину с почти 180 млн кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 млн кубометров в сутки в начале января.

Источник: глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook

Прямая речь: "Газпром" снизил транзит газа через Украину с ~180 млн в сутки (конец декабря) до ~130 млн в сутки (начало января).

Оператор ГТС України готов обеспечить больший объём транзита при соответствующих заявках "Газпрома".

Предыстория: 

  • 1 января 2020 года истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом".  То газовое соглашение было подписано руководителями "Нефтегаза" и "Газпрома" по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина
  • 30 декабря 2019 года был подписан новый договор на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины" и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".
  • Контракт предполагал транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.

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Темы: газГазпромРосcия
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