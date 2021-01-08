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Катастрофа МАУ: Канада не согласна с компенсацией жертвам в $150 тысяч

Пятница, 8 января 2021, 00:29

Специальный советник премьера Канады Джастина Трюдо по сбитому самолету МАУ Ральф Гудейл заявил, что их страну не удовлетворяет предложение Ирана выплатить родственникам жертв катастрофы рейса PS752 по $150 тысяч.

Источник: Гудейл, которого цитирует CBC News

Детали: Он отметил, что окончательная сумма компенсации будет предметом переговоров между Канадой, Ираном и еще четырьмя странами, граждане которых были убиты.

Прямая речь Гудейла: Пока рано конкретным цифрам появляться в открытом доступе, поскольку переговорный процесс еще не состоялся. Ни одна из сторон не внесла никаких предложений.

Напомним: 30 декабря стал известно, что Иран выделит $150 тысяч семьям каждой из жертв катастрофы МАУ.

Предыстория: Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Через неделю после катастрофы президент Ирана Хасан Роухани объявил, что причиной катастрофы стала человеческая ошибка.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеКанадаИран


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