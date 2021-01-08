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Украина начала исследовать планшет со сбитого в Иране самолета МАУ

Пятница, 8 января 2021, 10:04

Украинские правоохранители начали исследование планшета, найденного на месте падения самолета МАУ в Иране год назад.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине".

Детали: Ранее сообщалось, что Иран обещает отправить в Украину одно из вещественных доказательств - летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

По словам Венедиктовой, на днях Украина наконец-то получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ у Тегерана. На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений - 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) - его обнародуют.

Кроме того, сообщила генпрокурор, сейчас в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

Венедиктова рассказала, что за год в этом деле проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, продолжается сотрудничество с компетентными органами Ирана и Канады.

В рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.

Предыстория: В канун Нового года Иран с пятой попытки передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

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Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в ИранеОфис генпрокурораавиа


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