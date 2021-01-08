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Киевское метро предупредило о возможном закрытии станций во время локдауна

Пятница, 8 января 2021, 12:31

Администрация Киевского метрополитена предупреждает пассажиров, что в период с 8 по 24 января включительно некоторые станции могут закрываться во избежание скопления людей.

Источник: метро в Twitter

Дословно: "С 8 до 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий".

Напомним: С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать по 24 января.

Украинская правда
Темы: метроКиевлокдаун


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