Киевское метро предупредило о возможном закрытии станций во время локдауна
Пятница, 8 января 2021, 12:31
Администрация Киевского метрополитена предупреждает пассажиров, что в период с 8 по 24 января включительно некоторые станции могут закрываться во избежание скопления людей.
Источник: метро в Twitter
Дословно: "С 8 до 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий".
Напомним: С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать по 24 января.
Украинская правда