Киевское метро предупредило о возможном закрытии станций во время локдауна

Администрация Киевского метрополитена предупреждает пассажиров, что в период с 8 по 24 января включительно некоторые станции могут закрываться во избежание скопления людей.

Источник: метро в Twitter

Дословно: "С 8 до 25 января метрополитен будет работать в обычном режиме. Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и для соблюдения карантинных мероприятий".

Напомним: С 8 января включительно в Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Они будут действовать по 24 января.