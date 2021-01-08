СБУ: Под видом вакцины Pfizer продавали ядовитые или сильнодействующие средства

Служба безопасности расследует ввоз в Украину, хранение и применения ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ

Дословно: "По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer".

Детали: Правоохранители проверяют обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами

Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины, внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года.

Предыстория: