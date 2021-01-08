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СБУ: Под видом вакцины Pfizer продавали ядовитые или сильнодействующие средства

Пятница, 8 января 2021, 20:58
СБУ: Под видом вакцины Pfizer продавали ядовитые или сильнодействующие средства

Служба безопасности расследует ввоз в Украину, хранение и применения ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ

Дословно: "По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer".

Детали: Правоохранители проверяют обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами

Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины, внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года.

Предыстория:

  • 6 января бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.
  • Министерство здравоохранения Израиля опровергло, что передавало вакцину для прививок от COVID-19 украинским чиновникам и бизнесменам. Представитель израильского МОЗ напомнил, что условия транспортировки и хранения вакцины Pfizer настолько специфичны, что провезти ее контрабандой фактически невозможно.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МОЗ и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и топ-чиновников, а президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабанде вакцины от коронавируса.
  • Следователи СБУ внесли в Единый реестр досудебного расследования сведения "о совершении преступления при ввозе и применении средств под видом вакцины от вируса COVID-19" по ч.3 ст. 321 УК.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияСБУмедицинакоронавирусCovid-2019
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