СБУ: Под видом вакцины Pfizer продавали ядовитые или сильнодействующие средства
Служба безопасности расследует ввоз в Украину, хранение и применения ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ
Дословно: "По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer".
Детали: Правоохранители проверяют обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами
Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины, внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года.
Предыстория:
- 6 января бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке в СМИ заявил, что ряд народных депутатов и представителей правительства тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его данным, они платили за прививки по 2,5 тысячи евро.
- Министерство здравоохранения Израиля опровергло, что передавало вакцину для прививок от COVID-19 украинским чиновникам и бизнесменам. Представитель израильского МОЗ напомнил, что условия транспортировки и хранения вакцины Pfizer настолько специфичны, что провезти ее контрабандой фактически невозможно.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил МОЗ и МВД проверить информацию о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и топ-чиновников, а президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабанде вакцины от коронавируса.
- Следователи СБУ внесли в Единый реестр досудебного расследования сведения "о совершении преступления при ввозе и применении средств под видом вакцины от вируса COVID-19" по ч.3 ст. 321 УК.