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Twitter навсегда заблокировал Трампа

Суббота, 9 января 2021, 00:42
Twitter навсегда заблокировал Трампа

Соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

Источник: блог Twitter

Детали: Twitter заявил, что навсегда приостанавливает действие аккаунта Дональда Трампа @RealDonaldTrump "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию".

 
Скриншот страницы Трампа по состоянию на 1:55

 
Скриншот страницы Трампа накануне блокировки

Сообщается, что решение было принято "после тщательного изучения недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них".

Что предшествовало: В ночь штурма Капитолия соцсеть заблокировала аккаунт Трампа на 12 часов и предупредила, что если он снова нарушит правила платформы профиль отключат навсегда.

Популярный стриминговый сервис Twitch также навсегда заблокировал аккаунт Трампа, который он использовал для трансляций митингов, сообщает Reuters.

7 января Facebook и Instagram забанили Трампа до инаугурации Джо Байдена.

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE

Подробнее о последствиях штурма Капитолия - читайте в статье "Трамп против всех: как нападение на Капитолий может изменить США".

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Темы: Трамп
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