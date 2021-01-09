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Кривонос рассказал про нереализованный план вытеснения РФ из Крыма

Суббота, 9 января 2021, 19:56
Российские военные в Крыму, 2014. Фото: Wikipedia

Еще в январе 2014 года Генштаб Украины поднял по тревоге боеспособные части десантников и спецназовцев. По плану, элитные подразделения должны были вытеснить российских военных из Крыма.

Источник: экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в комментарии Радио Свобода

Детали: Кривонос в 2014 году руководил полком спецназа. Он рассказывает, что в феврале его десантники готовились отправиться в Крым. Операция по освобождению полуострова должна была начаться в начале марта.

Они должны были войти в Крым и усилить группировки украинских войск в Крыму.

По словам Кривоноса, тогда в Генштабе ВСУ разработали трехэтапный план освобождения полуострова. В то время в Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

Прямая речь: "ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать согласно этому плану, чтобы отразить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада.

Они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить те группировки в Крыму, которые были в то время у Вооруженных сил Украины".

Что помешало операции: Одна из самых боеспособных украинских частей в Крыму, находившаяся в Перевальном (36 бригада), была сдана россиянам. Бывшие коллеги отмечают, что командир части Сергей Стороженко сдал украинскую часть россиянам, но сначала он передал военным РФ бронетехнику.

Наводчик-оператор БМП-2 36-й бригады береговой обороны Михаил Старостин рассказывал, что, по приказу Стороженко бойцы оставили технику в парке, в полутора километрах от казарм.

 

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.
  • В ответ на это Кривонос отметил, что мобилизация и женщин и мужчин в случае нападения России не будет иметь смысла, поскольку для боя нужно иметь военную подготовку, а большое количество граждан Украины не знают, как воевать. Поэтому они не смогут эффективно противостоять врагу.
  • После этого Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Темы: КрымоккупацияВооруженные силы


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