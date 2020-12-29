Зеленский после критики уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: указ № 604/2020

Детали: Отмечается, что Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны.

Дословно: "Уволить Сергея Кривоноса с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и направить его в распоряжение Министерства обороны Украины".

Что было раньше: Зеленский заявил, что в случае нападения РФ на Украину со стороны оккупированного ею Крыма "будет большая война" и будут мобилизованы и мужчины, и женщины.

Кривонос отметил, что мобилизация и женщин, и мужчин в случае нападения России не будет иметь смысла, поскольку для боя нужно иметь военную подготовку. А большое количество граждан Украины не знают, как воевать, поэтому не смогут эффективно противостоять врагу.