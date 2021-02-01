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Разумков опубликовал пафосное видео о начале работы Рады

Понедельник, 1 февраля 2021, 12:22
Разумков опубликовал пафосное видео о начале работы Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва.

Источник: Facebook-страница Разумкова, брифинг спикера в Раде

Детали: На видео, которое опубликовал спикер, он приезжает к зданию парламента, входит в свой кабинет, подписывает документы, а затем направляется по коридорам Верховной Рады мимо портретов своих предшественников в сессионный зал.

Усевшись в кресле председателя Верховной Рады, Разумков говорит: "Начинаем работать".

Некоторые пользователи в соцсети отметили, что этот состав Рады начал свою работу более года назад. Другие спрашивают, можно ли расценивать ролик как начало президентской кампании Разумкова.

Среди прочего на столе главы парламента можно заметить бутылку дезинфектора.

Во время брифинга 1 февраля во ВР Разумков рассказал, что ролик посвящен началу работы новой сессии Рады. По его словам, на его создания не потратили ни копейки бюджетных средств.

При этом он добавил, что это работа его команды.

На вопрос, не свидетельствует ли ролик о создании собственной политической силы, Разумков ответил, что "не стоит заниматься конспирологией".

Напомним:

  • 5-я сессия Верховной Рады 9-го созыва начнет свою работу 2 февраля 2021 года. Она продлится до 23 июля 2021 года. Четвертую сессию ВР 9-го созыва закрыли 29 января.
  • Разумкова часто спрашивают, планирует ли он участвовать в президентских выборах. Недавно он впервые вплотную приблизился к президенту Владимира Зеленского в рейтинге доверия. Сам спикер пока не ответил, будет ли баллотироваться.
  • Разумкова называют главным соперником Зеленского, если президент вздумает баллотироваться на второй срок.
  • Собеседники УП в Раде ранее отмечали, что вокруг Разумкова объединились народные избранники разных фракций, но официально заявлять о себе, как о группе, эти нардепы пока не планируют.

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада
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