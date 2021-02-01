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Зеленский: Если б у Украины было ядерное оружие, вторжения России не было бы

Понедельник, 1 февраля 2021, 11:03
Зеленский: Если б у Украины было ядерное оружие, вторжения России не было бы

Президент Владимир Зеленский считает отказ от ядерного оружия предательством Украины и большой ошибкой, но также считает неправильным стремиться вернуть ядерный статус.

Источник: Зеленский в интервью программе "Axios", выходящей на платформе HBO, Офис президента 

Прямая речь: "В целом я считаю, что это предательство по отношению к Украине. Я считаю, что это большая ошибка. Ведь любые мировые дипломатические договоренности с момента, когда не выполняется Будапештский меморандум, "умножены на ноль".

И что бы мы дальше не подписывали, о чем бы страны не договаривались, всегда будет риск, что кто-то скажет, что это какая-то бумажка и необязательно ее выполнять. То есть в XXI веке до сих пор действуют традиции средневековья, когда действует не сила договоренностей, а просто сила. Кто сильнее, у кого больше оружия – тот, скажем так, пишет Конституцию твоей страны. Это оскорбительная ситуация. У Украины было несколько таких ситуаций.

Я понимаю, что ядерное оружие – это очень плохо. Но если бы в Украине сейчас было ядерное оружие, если бы мы тогда не сделали такую ​​большую ошибку, а я считаю, что это ошибка на сегодня, то не было бы вторжения, и мы имели бы свои территории. Потому что мы всегда могли бы говорить на равных с Российской Федерацией и со всем миром. Вот и все".

Детали: На вопрос, не думает ли он о том, чтобы попытаться вернуть Украине ядерный статус, Зеленский ответил, что "сегодня это неправильно делать".

По мнению президента Украины, "мы должны не превращаться из людей в зверей", так как "цивилизация в конце концов победит".

По его словам, "со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и есть у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 тысяч человек – все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованную страну, мы должны следовать мировому закону, должны оставаться людьми".

Зеленский сравнил эту ситуацию со своей: "если даже все вокруг тебя будут брать взятки, это не значит, что ты должен жить по законам большинства".

Справка: После распада СССР и в начале своей независимости Украина отказалась от статуса ядерной державы. 5 декабря 1994 года был заключен Будапештский меморандум о гарантиях безопасности для нашей страны в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия: безопасность Украине гарантировали США, Великобритания и Россия. Последняя через 20 лет оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке Украины.

В день местных выборов 25 октября 2020 года по инициативе Владимира Зеленского украинцам возле участков задавали 5 вопросов, один из них касался использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.

Президент объяснял, что стремится укрепить обороноспособность государства.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийядерное оружиеРосcия
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