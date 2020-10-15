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В Офисе президента озвучили все 5 вопросов от Зеленского

Четверг, 15 октября 2020, 13:54
Фото ОПУ

В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента

Детали: Вопросы звучат так:

  1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?
  2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?
  3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?
  4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?
  5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

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Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Сами вопросы он тогда не назвал.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • 14 октября Зеленский озвучил первый вопрос, а 15 октября – второй. 

 

Украинская правда
Темы: Зеленскийопрос


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