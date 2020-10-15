В Офисе президента озвучили все 5 вопросов от Зеленского

В Офисе Владимира Зеленского озвучили список вопросов, которые войдут во Всеукраинский опрос 25 октября – среди них вопрос относительно Донбаса, каннабиса и сокращения количества народных депутатов.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента

Детали: Вопросы звучат так:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных? Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

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