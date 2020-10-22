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Будапештский меморандум: Зеленский держит интригу

Четверг, 22 октября 2020, 18:49
Будапештский меморандум: Зеленский держит интригу
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не раскрыл, для чего спрашивает украинцев о праве использовать Будапештский меморандум для восстановления территориальной целостности Украины, но сказал, что хочет укрепить обороноспособность государства.

Источник: Зеленский в интервью четырем телеканалам ( "1+1", "Украина", ICTV и "Интер"), которое вышло в эфир за три дня до местных выборов и "всенародного опроса", назначенных на 25 октября

Прямая речь: "Для меня очень нужно это мнение (граждан Украины). Что я буду делать дальше - я вам не скажу, потому что это комплексная работа, которой я занимаюсь.

Я сегодня занимаюсь тем, чтобы возродить полностью государство Украина - самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы, не случайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и близко у государства Украина, к сожалению. Я подписываю с Британией, с Турцией, я хочу еще с несколькими странами это сделать.

Поэтому я вам не могу всю мою стратегию сказать. Я считаю, что Украина в Европе должна быть очень сильной. Я считаю, что наш флот должен быть очень прочным. Поэтому это - часть этой стратегии.

Я уверен, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться. И уверен: если не выполняются, Украина не должна постоянно стучать в дверь и кричать "как так, не выполняется!". Я считаю очень просто: не выполняется - мы вправе тогда делать, как мы считаем (нужным - ред.). В этом и есть самостоятельность государства".

Детали: По мнению Зеленского, иначе Украина будет не за столом переговоров на равных, а постоянно просить - то кредит, то катер, то бронежилеты, то маски.

Он хочет, чтобы Украина сама была "мощной страной", а не зависела от других стран.

Президент заверил: "Зрады (предательства - ред,) нет. Очень хочется создать все условия и страну, которая будет реальным игроком не только в сельском хозяйстве - что уже есть, но и по всем направлениям".

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Предыстория:

  • 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
  • Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
  • В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
  • В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента.
  • Опрос в день выборов будет финансировать партия Зеленского "Слуга народа".

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийфлотармияКрымДонбасс
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