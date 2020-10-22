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Будапештский меморандум: Зеленский держит интригу

Четверг, 22 октября 2020, 18:49

Президент Владимир Зеленский не раскрыл, для чего спрашивает украинцев о праве использовать Будапештский меморандум для восстановления территориальной целостности Украины, но сказал, что хочет укрепить обороноспособность Украины.

Источник: Зеленский в интервью четырем телеканалам ( "1+1", "Украина", ICTV и "Интер"), которое вышло в эфир за три дня до местных выборов и "всенародного опроса", назначенных на 25 октября

Прямая речь: "Для меня очень нужно это мнение (граждан Украины). Что я буду делать дальше - я вам не скажу, потому что это комплексная работа, которой я занимаюсь.

Я сегодня занимаюсь тем, чтобы возродить полностью государство Украина - самостоятельное, обороноспособное. Поэтому у нас не случайно появляются военно-морские базы, не случайно я подписываю стратегические договоры, которых не было и близко у государства Украина, к сожалению. Я подписываю с Британией, с Турцией, я хочу еще с несколькими странами это сделать.

Поэтому я вам не могу всю мою стратегию сказать. Я считаю, что Украина в Европе должна быть очень сильной. Я считаю, что наш флот должен быть очень прочным. Поэтому это - часть этой стратегии.

Я уверен, что все подписанные меморандумы и договоры должны выполняться. И уверен: если не выполняются, Украина не должна постоянно стучать в дверь и кричать "как так, не выполняется!". Я считаю очень просто: не выполняется - мы вправе тогда делать, как мы считаем (нужным - ред.). В этом и есть самостоятельность государства".

Детали: По мнению Зеленского, иначе Украина будет не за столом переговоров на равных, а постоянно просить - то кредит, то катер, то бронежилеты, то маски.

Он хочет, чтобы Украина сама была "мощной страной", а не зависела от других стран.

Президент заверил: "Зрады (предательства - ред,) нет. Очень хочется создать все условия и страну, которая будет реальным игроком не только в сельском хозяйстве - что уже есть, но и по всем направлениям".

Знать больше: Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме

Темы: Зеленскийфлот


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