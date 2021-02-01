Зеленский рассказал, что его больше всего беспокоит в "пленках Порошенко-Байдена"

Президент Владимир Зеленский считает, что главная проблема в опубликованном аудио с якобы разговором Порошенко с Байденом - не тема сына последнего, а тот факт, что кому-то вообще удалось вести запись в кабинете президента Украины.

Источник: интервью Зеленского программе Axios, выходящей на платформе HBO

Прямая речь: "Я знаю, звучало, что тема сына Байдена - это самое главное. И из-за тех записей, которые затем были опубликованы, телефонного разговора во времена Порошенко, где якобы пан Байден беседует с паном Порошенко... Для меня самым главным в этом случае было понять, как в принципе может что-то записываться в кабинете президента Украины. это самая главная проблема. Потому что это - разрушение института президентства в Украине".

Детали: По словам президента, именно по этой причине было открыто уголовное дело, и с этим разбираются украинские правоохранительные органы.

Что касается его скандальной беседы с Трампом, на которой президент США вроде как давил на своего украинского коллегу, Зеленский заявил, что никакого давления не было и он не вмешивался в расследование по делу Burisma.

При этом Зеленский признался, что немного зол на Трампа за обнародование стенограммы этого разговора.

Прямая речь: "Трамп не давил на меня, и я никогда такого не скажу...

Для меня было главным сохранить наши отношения, чтобы мы слышали, что одна страна поддерживает другую. Так, был разговор, поднимались те или иные темы. И я действительно открыт. Если есть те или иные уголовные кейсы, правоохранители в любом случае должны это расследовать. Я не хочу их останавливать или, наоборот, включить акселератор этих событий. Они должны выполнять свою работу...

Я не хотел, чтобы меня или Украину затем обвинили, что мы вовлечены во внутреннюю политику США, влияем на эту политику, влияем, не дай бог, на выбор свободного американского народа. Я этого не хотел, и поэтому действительно делал все, чтобы Украина не была в это вовлечена. И она почти не была в это вовлечена...

Но для меня были не очень понятные вещи, когда был опубликован наш разговор. Я считаю, что это очень неправильно. И опубликовала это не Украина. Я бы никогда этого не допустил".

Предыстория: В мае 2020 года нардеп Андрей Деркач обнародовал записи датированные 2015-2016 годами, на которых якобы звучат телефонные разговоры Петра Порошенко и Джозефа Байдена. Они вроде как договаривались, что Украина получит 1 миллиард долларов в обмен на сохранение схем компании Burisma, в которых подозревают сына Байдена Хантера.

Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене". А Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.

В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. В ней Трамп просит Зеленского уделить внимание уже начатому расследованию в отношении компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Джо Байдена Хантер Байден. Зеленский пообещал, что генпрокурор "рассмотрит ситуацию с компанией".