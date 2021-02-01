Ляшко объяснил, когда может понадобиться удостоверение о вакцинации

Справка о прививках против коронавируса не будет обязательной в Украине, пока ограничен доступ к вакцинам, но ее смогут выдавать для путешествий в случае необходимости.

Источник: заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью ТСН

Прямая речь: "Пока мы действуем в рамках исключительно международного законодательства (относительно так называемого "COVID-паспорта" – УП). Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение №6 к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному удостоверения о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не собираемся вводить.

Мы просто нашу систему здравоохранения перестроили так, что при необходимости двумя кликами на клавиатуре можно выдать ту форму справки человеку, который будет путешествовать и, вероятно, какая-то страна введет требование, что при пересечении границы нужно предъявить международное удостоверение о вакцинации. Это будет бесплатно".

Детали: На вопрос, может ли такая справка стать обязательной в Украине для посещения учреждений Ляшко ответил: "100% могу сказать, что такого не будет, пока есть ограниченный доступ к вакцинам".

Главный санврач объяснил, что надо "разделять вопросы иммунного паспорта и международного свидетельства о вакцинации".

По словам Ляшко, "введение справок и паспортов может привести к разделению людей", а нужно учитывать как защиту от эпидемии, так и право человека на выбор.

Он также отметил, что есть люди, которые переболели и попали в официальную статистику, а есть люди, которые переболели и имеют иммунитет, но система здравоохранения о них не знает.

Такие вопросы рассматривают и на уровне ЕС, и на уровне ВОЗ, и в Украине, отметил Ляшко.

Напомним: В Украине уже утвержден национальный календарный план вакцинации граждан против коронавируса. Он предусматривает 5 этапов.

Вакцинация будет добровольной. Записаться на прививку можно будет тремя способами: у семейного врача через модуль "Иммунопрофилактика", на специальном сайте самостоятельно, по телефону через Центр первичной медико-санитарной помощи.

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