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Киев ожидает, что новый прокурор МУС накажет РФ за Крым и Донбасс

Суббота, 13 февраля 2021, 13:19
Киев ожидает, что новый прокурор МУС накажет РФ за Крым и Донбасс

В Офисе генерального прокурора Украины надеются на успешное сотрудничество с новым прокурором Международного уголовного суда и открытие полноценного расследования по преступлениям РФ.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

12 февраля страны-участницы Международного уголовного суда избрали следующим прокурором Карина Хана, который заменит на этом посту Фату Бенсуда с 16 июня 2021 года.

"Надеюсь на дальнейшее взаимодействие и совместную работу по ситуации в Украине и открытие полноценного расследования военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта между Украиной и РФ", - отметил Гюндуз Мамедов.

Он отметил, что в Офисе генерального прокурора делают все возможное для привлечения России к ответственности за ее агрессию, в том числе в международных судах, и напомнил, что суд после предварительного расследования признал, что на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса совершаются военные преступления и преступления против человечности.

"Мы продолжаем собирать доказательства и уже в ближайшее время передадим в Офис Прокурора МУС очередное информационное сообщение о грубых нарушений прав журналистов на оккупированном полуострове", - добавил Гюндуз Мамедов.

Напомним, 11 декабря прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда объявила о завершении предварительного расследования по делу "Ситуация в Украине".

Бенсуда заявила, что в настоящее время существуют основания считать, что широкий диапазон деяний, совершенных в контексте ситуации в Украине, составляют военные преступления и преступления против человечности в пределах юрисдикции Международного уголовного суда.

Предварительное расследование по делу "Ситуация в Украине" было открыто 24 апреля 2014 года на основании заявления ad hoc правительства Украины о признании юрисдикции МУС, к которому впоследствии было присоединено второе заявление Украины, поданное в 2015 году, чтобы охватить возможные преступления, которые, как утверждается , продолжаются на территории Украины в течение всего периода с 20 февраля 2014 года.

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Темы: судРосcияОфис генпрокурора
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