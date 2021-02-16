Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом и превышение скорости

Вторник, 16 февраля 2021, 12:50
Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом и превышение скорости

Верховная Рада ужесточила ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышения скорости.  

Источник: Заседание Верховной Рады, Telegram Верховной Рады

Детали: Во втором чтении законопроект 2695 проголосовали 325 нардепов.

Как указывается в сообщении Верховной Рады, закон усиливает ответственность за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Законом восстанавливается и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом от 17 тыс. грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет за второй.

За третий случай - конфискация авто.

Также усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

За превышение скорости более чем на 50 км/ч - штраф увеличен с 510 до 1700 грн, за оставление места ДТП - с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового.

Также увеличен штраф за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять - с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС )

За управление автомобилем лицом, лишенным такого права, штраф увеличен с 510 до 20400 грн, а за повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).

Нововведения вступят в силу после подписания президентом и публикации закона.

Предыстория:

В июле 2020 Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2695 об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радаавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: