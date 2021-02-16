Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада возобновила конкурсы на госдолжности

Вторник, 16 февраля 2021, 17:31

Парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законы по восстановлению проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Источник: пресс-служба Рады

Детали: "За" проголосовали 289 нардепов. Закон направлен на восстановление конкурсов на занятие должностей государственной службы.

Отмечается, что конкурсы на должности, занятые лицами, работающими по контракту на время коронавирусного карантина, должны быть объявлены в течение шести или девяти месяцев со дня вступления закона в силу.

Контракты, заключенные на время карантина, будут действовать до назначения победителей конкурсов.

Напомним: Конкурсы на госдолжности были остановлены в апреле прошлого года из-за пандемии.  На государственные должности работников нанимали по контракту.

Еще в августе в программе помощи ЕС правительству Украины напоминали о необходимости возобновить конкурсы для назначений на государственную службу.

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада возобновила конкурсы на госдолжности

Вовк продолжает бегать от детективов НАБУ

видеоСБУ официально объявила Шарию подозрение в госизмене

Мужчина угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского в Кривом Роге

На Прикарпатье срочно едет главный санврач: заканчиваются койки для COVID-больных

Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом и превышение скорости

Все новости...
Верховная Рада
Растаможка "евроблях" за 1000 евро: Рада рассмотрит законопроекты на этой неделе – Гетманцев
Рада увеличила штрафы за вождение в нетрезвом и превышение скорости
Рада обратилась в Европу из-за аннексии Крыма
Последние новости
18:18
"Неуловимый" Вовк утверждает, что находится на рабочем месте
18:17
Угроза нацбезопасности: в список внесен лидер группы "Крематорий"
18:11
В УЗ обещают до конца года представить новое приложение для покупки е-билетов
18:05
На Кипре трех россиян оштрафовали на 900 евро за пикник на пляже
17:40
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к евро
17:31
Рада возобновила конкурсы на госдолжности
17:29
Ученые заявляют о притеснениях со стороны министра образования Шкарлета
17:19
В МВД считают, что новые штрафы уменьшат смертность на дорогах на 10-15%
17:17
Хакеры из КНДР пытались взломать Pfizer для получения информации о вакцинах
17:13
НАПК зовет "на ковер" скандального экс-прокурора Кулика
Все новости...