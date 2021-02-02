Российские ученые: "Спутник V" эффективен против симптоматического COVID на 91,6%  

Промежуточные результаты испытаний показали, что российская вакцина Sputnik V имеет эффективность 91,6% против симптоматического коронавируса.

Источник: Guardian со ссылкой на результаты опытов и выводы ученых, опубликованные в журнале Lancet, Российский фонд прямых инвестиций

Дословно РФПИ: "Эффективность "Спутника V" против коронавируса составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо, на момент достижения финальной контрольной точки – 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом".

Детали: Эффективность вакцины для 2 144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8% и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18-60 лет.

Отмечается, что с вакцинацией не были связаны какие-либо серьезные нежелательные явления, а большинство зарегистрированных нежелательных явлений были умеренными, включая симптомы гриппа, боль в месте инъекции и слабость или снижение энергии.

В общем в испытании вакцины приняли участие более 20 000 человек.

Вакцину, поддерживаемую РФПИ, вводят в виде двух инъекций с интервалом 21 день.

В течение 21 дня после первой дозы было зарегистрировано 16 случаев COVID-19 среди 14 964 человек (0,1%) в группе вакцины и 62 случая заболевания среди 4 902 человек (1,3%) в группе плацебо.

Исследователи предупредили, что этот анализ включает только симптоматические случаи COVID-19, отметив, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять влияние вакцины на бессимптомный COVID-19 и на передачу вируса.

Также сообщается, что пациенты наблюдались в течение 48 дней после приема первой дозы, так что долговечность защиты также еще предстоит увидеть.

Серьезные побочные эффекты были у 68 пациентов, из которых 45 находились в группе плацебо. Отмечается, что ничто из этого не было связано с вакциной.

Испытание на поздней стадии Sputnik V продолжается. Всего к исследованию планируют привлечь не менее 40 000 человек.

По словам исполнительного директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в ближайшие недели команда также планирует начать испытания однократной вакцины, получившей название Sputnik V light.

По данным РФПИ, температура хранения вакцины +2+8 градусов Цельсия. А стоимость одного укола – менее 10 долларов.

"Спутник V" зарегистрирован в 16 странах: России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.

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