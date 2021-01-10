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Путин заявляет, что "Спутник V" эффективен, но сам до сих пор им не привился

Воскресенье, 10 января 2021, 15:25

По словам лидера РФ Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом по состоянию на 10 января президент России так и не вакцинировался.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции "Говорит Москва"

Детали: Путин несколько недель назад завил, что российская вакцина "хорошая, безопасная и эффективно действующая".

На фоне таких заявлений в популярном российском Телеграм-канале появились данные, что президент РФ якобы вакцинировался 5 января. Эту информацию 10 января опроверг Песков, и завил, что Путин пока не прививался от коронавирусной инфекции.

Прямая речь Пескова: "Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам".

Напомним:

  • В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от Covid-19 препаратом "Спутник V", который до сих пор не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
  • Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.
  • Российский журналист Алексей Пивоваров, который два месяца назад сделал прививку вакцины "Спутник V", заболел коронавирусом.

Темы: Путинвакцинация


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