Путин заявляет, что "Спутник V" эффективен, но сам до сих пор им не привился
По словам лидера РФ Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом по состоянию на 10 января президент России так и не вакцинировался.
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии радиостанции "Говорит Москва"
Детали: Путин несколько недель назад заявил, что российская вакцина "хорошая, безопасная и эффективно действующая".
На фоне таких заявлений в популярном российском Телеграм-канале появились данные, что президент РФ якобы вакцинировался 5 января. Эту информацию 10 января опроверг Песков, и завил, что Путин пока не прививался от коронавирусной инфекции.
Прямая речь Пескова: "Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам".
Напомним:
- В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от Covid-19 препаратом "Спутник V", который до сих пор не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.
- Российский журналист Алексей Пивоваров, который два месяца назад сделал прививку вакцины "Спутник V", заболел коронавирусом.