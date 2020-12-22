Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Россияне пожаловались на побочку от вакцины "Спутник V"

Вторник, 22 декабря 2020, 16:19
Фото 112.ua

Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.  

Источник: издание "Медуза", журналисты которого пообщались с привитыми людьми

Детали: Вакцинация против коронавируса в России началась 5 декабря. В большинстве регионов привиться могут только врачи, учителя и другие группы риска. Но как минимум в Москве и Подмосковье уже сейчас вакцинироваться может практически любой. Однако, отмечается, что желающих немного.

По словам заместителя гендиректора клининговой компании, 36-летнего Василия, он решил сделать прививку сразу же, как только узнал о поступлении первых вакцин в поликлинику. Ничего специально о вакцине не изучал, слышал краем уха по телевизору, что ее изобрели российские ученые.

Он рассказал, что через несколько часов после прививки начало "ломать" ноги и глаза –  даже смотреть было больно, особенно в стороны, позже начало знобить и трясти, поднялась температура до 38,6 градуса.

По словам Василия, 8 дней у него было ощущение, что он простыл. Мужчина решил делать другой укол через 21 день от первой вакцинации.

27-летний сотрудник НИУ ВШЭ из Москвы Михаил также рассказал о побочках – у него через несколько часов после прививки поднялась температура и начала болеть кожа, как при гриппе, болела поясница и была сильная усталость. Но это, по его словам, длилось недолго, дальше он чувствовал себя хорошо. Мужчина планирует делать вторую вакцину.

О подобных побочках – ознобе, повышенной температуре, ломоте в теле, головной боли заявили и другие люди, которые привились российской вакциной "Спутник V".  

Темы: Росcиявакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский решит, оставлять ли Венедиктову, после отчета. Но успехи уже видит

На мэра Броваров напали и ограбили

НАБУ для Татарова инициирует арест с альтернативой залога – Сытник

В Москве после разговора Навального с "отравителем" задержали сторонников политика

Коронавирус-мутант: Минздрав посоветовал украинцам, как защититься

фотоЗеленский сменил заместительницу Ермака

Все новости...
Росcия
РФ ввела санкции против членов правительственного аппарата Германии - СМИ
Еще одного российского актера признали угрозой украинской нацбезопасности
В России будут блокировать Facebook, Youtube и Twitter "за цензуру к росСМИ"
Последние новости
16:45
обновленоБутусов будет внештатным советником министра обороны Тарана
16:38
В Украине утвердили план вакцинации населения от COVID-19
16:24
Госгеонедра впервые выставили на аукцион участок с залежами золота
16:19
Россияне пожаловались на побочку от вакцины "Спутник V"
16:18
Ученые обнаружили, что новый "британский" вариант коронавируса более заразен для детей
16:16
7 тысяч работодателей подали заявки на "карантинную" помощь
16:13
Беларусь расширила санкции против ЕС
16:03
фотоПервая страна на Балканах получила вакцину от коронавируса
16:02
Банк "Аркада": Почти 200 заемщиков хотят реструктурировать ипотечные долги
16:00
Катастрофа Ан-26: суд арестовал командира воинской части из Чугуева
Все новости...