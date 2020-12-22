Россияне пожаловались на побочку от вакцины "Спутник V"

Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.

Источник: издание "Медуза", журналисты которого пообщались с привитыми людьми

Детали: Вакцинация против коронавируса в России началась 5 декабря. В большинстве регионов привиться могут только врачи, учителя и другие группы риска. Но как минимум в Москве и Подмосковье уже сейчас вакцинироваться может практически любой. Однако, отмечается, что желающих немного.

По словам заместителя гендиректора клининговой компании, 36-летнего Василия, он решил сделать прививку сразу же, как только узнал о поступлении первых вакцин в поликлинику. Ничего специально о вакцине не изучал, слышал краем уха по телевизору, что ее изобрели российские ученые.

Он рассказал, что через несколько часов после прививки начало "ломать" ноги и глаза – даже смотреть было больно, особенно в стороны, позже начало знобить и трясти, поднялась температура до 38,6 градуса.

По словам Василия, 8 дней у него было ощущение, что он простыл. Мужчина решил делать другой укол через 21 день от первой вакцинации.

27-летний сотрудник НИУ ВШЭ из Москвы Михаил также рассказал о побочках – у него через несколько часов после прививки поднялась температура и начала болеть кожа, как при гриппе, болела поясница и была сильная усталость. Но это, по его словам, длилось недолго, дальше он чувствовал себя хорошо. Мужчина планирует делать вторую вакцину.

О подобных побочках – ознобе, повышенной температуре, ломоте в теле, головной боли заявили и другие люди, которые привились российской вакциной "Спутник V".

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