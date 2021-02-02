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Медиахолдинг Медведчука заявил о "политической расправе"

Вторник, 2 февраля 2021, 22:52
Медиахолдинг Медведчука заявил о политической расправе

После появления указа президента о введении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов во влиянии кума Путина Виктора Медведчука медиахолдинг "Новости" вышел с заявлением о "политической расправе".

Источник: заявление на сайте телеканала "112 Украина"

Дословно: "Власть в лице президента Украины Владимира Зеленского приняла решение об уничтожении трех оппозиционных телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZiK, а также введении санкций против владельца холдинга – народного депутата Тараса Козака.

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии трех телеканалов. Действуя по прямой указке президента, СНБО по надуманному предлогу запретил деятельность телеканалов медиахолдинга "Новости".

Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ".

Детали: Отмечается, что телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право быть в эфире.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов во влиянии кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

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Темы: санкции
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