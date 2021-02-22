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Уруский объяснил, как оказался рядом с Кадыровым

Понедельник, 22 февраля 2021, 13:00

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявляет, что на военно-технической выставке в ОАЭ не имел личных контактов со ставленником Кремля Рамзаном Кадыровым, но и "шарахаться" от представителей страны-агрессора не намерен.

Источник: Уруский в Facebook

Детали: После того, как глава правительства Денис Шмыгаль в соцсети обнародовал фото Уруского рядом с Кадыровым и потребовал объяснений, Уруский написал соответствующий пост.

По его словам, на фото - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвует как глава украинской правительственной делегации.

Уруский указывает, что рразмещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке.

По словам вице-премьера, украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

Прямая речь: "Вместе с тем, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р. Кадыров.

Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны".

Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль через соцсеть обратился к вице-премьеру с требованием объяснений из-за фото с Кадыровым.

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура уже раскритиковал главу правительства, мол, за поспешную критику. По словам Качуры, Уруский "даже не здоровался с Кадыровым", о чем свидетельствует обнародованное видео.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровКадыров


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