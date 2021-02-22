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Уруский объяснил, как оказался рядом с Кадыровым

Понедельник, 22 февраля 2021, 12:00
Уруский объяснил, как оказался рядом с Кадыровым

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявляет, что на военно-технической выставке в ОАЭ не имел личных контактов со ставленником Кремля Рамзаном Кадыровым, но и "шарахаться" от представителей страны-агрессора не намерен.

Источник: Уруский в Facebook

Детали: После того, как глава правительства Денис Шмыгаль в соцсети обнародовал фото Уруского рядом с Кадыровым и потребовал объяснений, Уруский написал соответствующий пост.

По его словам, на фото - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвует как глава украинской правительственной делегации.

Уруский указывает, что рразмещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке.

По словам вице-премьера, украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

Прямая речь: "Вместе с тем, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р. Кадыров.

Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны".

Что предшествовало: Премьер-министр Денис Шмыгаль через соцсеть обратился к вице-премьеру с требованием объяснений из-за фото с Кадыровым.

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура уже раскритиковал главу правительства, мол, за поспешную критику. По словам Качуры, Уруский "даже не здоровался с Кадыровым", о чем свидетельствует обнародованное видео.

Регламент работы Кабинета министров предусматривает прямой правительственный телефонный контакт главы правительства с вицепремьером. В то же время украинские чиновники нередко предпочитают выяснять спорные ситуации в соцсетях.

Предыстория:

  • Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности в июле 2020 года. Его связывают с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
  • До назначения Уруский занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной отрасли, машиностроении. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Секретариата Кабинета министров. В 2015 году он возглавлял Государственное космическое агентство Украины, до этого был первым заместителем министра промышленной политики.
  • Осенью 2020 года возникла конфликтная ситуация между ведомством Уруского и концерном "Укроборонпром". В "Укроборонпроме" заявили, что обеспокоены сворачиванием реформы оборонно-промышленного комплекса Украины и вмешательством в свою хозяйственную деятельность со стороны Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.
  • В Минстратегпроме заявили, что удивлены "демаршем" руководства "Укроборонпрома" и "попыткой позиционироваться, как эксклюзивный "политический игрок", который имеет исключительное право определять приоритеты, методы и пути реформирования и развития стратегической отрасли и давать оценку органам госвласти".

Украинская правда
Темы: Кабинет министровКадыров
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