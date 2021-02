Зеленский попросил ПДЧ у генсека НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что получение Плана действий по членству в Альянсе является ближайшей целью Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приятно услышать от генсека Йенса Столтенберга, что двери НАТО открыты для Украины. Благодарен, что вы лично и НАТО поддерживаете нас в стремлении к членству в НАТО. Наша ближайшая цель - ПДЧ. Мы серьезно относимся к реформам, поскольку они в первую очередь улучшают наш оборонный сектор", - написал Зеленский в Twitter по результатам телефонного разговора с генсеком НАТО.

Pleased to hear from @jensstoltenberg that the door of @NATO is open for 🇺🇦. Grateful that you personally & the #NATO members support us in NATO membership aspirations. Our immediate goal is MAP. We are serious about reforms, as they are first of all enhancing our defense sector. pic.twitter.com/UWJnmAueNc