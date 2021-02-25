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Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО

Четвер, 25 лютого 2021, 13:03
Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Приємно почути від генсека Єнса Столтенберга, що двері НАТО відчинені для України. Вдячний, що Ви особисто та члени НАТО підтримуєте нас у прагненні до членства в НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки вони в першу чергу покращують наш оборонний сектор", - написав Зеленський у Twitter за результатами телефонної розмови з генсеком НАТО.

Нагадаємо, посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс вважає, що Україні передусім слід зосередитися на структурній реформі оборонного відомства, а не наполягати на Плані дій щодо членства у НАТО.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе отримати план дій щодо членства у НАТО (ПДЧ) одночасно з Грузією.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОЗеленськийУкраїна
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