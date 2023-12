Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Приємно почути від генсека Єнса Столтенберга, що двері НАТО відчинені для України. Вдячний, що Ви особисто та члени НАТО підтримуєте нас у прагненні до членства в НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки вони в першу чергу покращують наш оборонний сектор", - написав Зеленський у Twitter за результатами телефонної розмови з генсеком НАТО.

Pleased to hear from @jensstoltenberg that the door of @NATO is open for 🇺🇦. Grateful that you personally & the #NATO members support us in NATO membership aspirations. Our immediate goal is MAP. We are serious about reforms, as they are first of all enhancing our defense sector. pic.twitter.com/UWJnmAueNc