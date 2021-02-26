Прокуратура подаст в Гаагу новое сообщение относительно оккупированного Крыма
Прокуратура Крыма готовит новое сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге относительно ситуации на оккупированном Россией полуострове.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление прокурора АРК Игоря Поночовного на форуме ко Дню сопротивления оккупации Крыма 26 февраля
Прямая речь: "С понедельника мы начинаем готовить новое информационное сообщение о притеснениях лиц, отбывавших наказание на момент оккупации Крыма. Надеюсь, что в ближайшее время еще одно информационное сообщение будет направлено в Офис прокурора МУС".
Детали: Накануне прокуратура АРК направила в суд в Гааге десятое информационное сообщение о преступлениях в Крыму, которое касается деятельности журналистов на полуострове после его оккупации Россией. В 2020 году направили три таких сообщения.
Предыстория:
- 11 декабря 2020 года Гаага согласилась расследовать дело "Ситуация в Украине" относительно преступлений, совершенных в аннексированном Крыму на территории оккупированного Донбасса.