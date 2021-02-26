Прокуратура подаст в Гаагу новое сообщение относительно оккупированного Крыма

Прокуратура Крыма готовит новое сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге относительно ситуации на оккупированном Россией полуострове.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление прокурора АРК Игоря Поночовного на форуме ко Дню сопротивления оккупации Крыма 26 февраля

Прямая речь: "С понедельника мы начинаем готовить новое информационное сообщение о притеснениях лиц, отбывавших наказание на момент оккупации Крыма. Надеюсь, что в ближайшее время еще одно информационное сообщение будет направлено в Офис прокурора МУС".

Детали: Накануне прокуратура АРК направила в суд в Гааге десятое информационное сообщение о преступлениях в Крыму, которое касается деятельности журналистов на полуострове после его оккупации Россией. В 2020 году направили три таких сообщения.

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