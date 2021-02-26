Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Прокуратура подаст в Гаагу новое сообщение относительно оккупированного Крыма

Пятница, 26 февраля 2021, 15:15

Прокуратура Крыма готовит новое сообщение в Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге относительно ситуации на оккупированном Россией полуострове.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление прокурора АРК Игоря Поночовного на форуме ко Дню сопротивления оккупации Крыма 26 февраля

Прямая речь: "С понедельника мы начинаем готовить новое информационное сообщение о притеснениях лиц, отбывавших наказание на момент оккупации Крыма. Надеюсь, что в ближайшее время еще одно информационное сообщение будет направлено в Офис прокурора МУС".

Детали: Накануне прокуратура АРК направила в суд в Гааге десятое информационное сообщение о преступлениях в Крыму, которое касается деятельности журналистов на полуострове после его оккупации Россией. В 2020 году направили три таких сообщения.

Предыстория:

Темы: КрымРосcияаннексияГаагский трибунал


powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден: Крым – это Украина, мы будем вместе противостоять агрессии России 

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Стала известна повестка дня заседания СНБО

Кличко назвал "Укравтодор" манипулятором и не пустил на Подольский мост

Разумков о решении суда по Стерненко: Можно обжаловать и есть ЕСПЧ

На Буковине усиливают карантин

Все новости...
Крым
Кулеба: Франция примет участие в первой встрече "Крымской платформы"
Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в Крыму - прокуратура
МИД просит мир усилить давление на Россию для деоккупации Крыма
Последние новости
17:34
Омбудсмен по правам детей объяснил, как рассчитать выплаты по беременности и родам
17:04
ФБР объявило в розыск близкого к Путину олигарха Пригожина
17:01
Российскую COVID-вакцину начнут производить в Беларуси
17:01
Годовой тариф на газ для населения заработает с 1 апреля - источник
16:59
Переговоры по обменах пленными с РФ "практически заморожены" - Денисова
16:38
Суд в Португалии приказал мужчине заплатить бывшей подруге за 30 лет работы по дому
16:32
Зеленский создал оргкомитет Саммита Крымской платформы
16:13
УЗ планирует выйти на чистую прибыль в 3,5 миллиарда по итогам года
16:06
Байден: Крым – это Украина, мы будем вместе противостоять агрессии России 
15:58
Во Франции 88-летний водитель разогнался до 191 км/ч, так как опаздывал на прививку
Все новости...