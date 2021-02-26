Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсоне "казнили" чучело Путина, набитое агитками Шария

Пятница, 26 февраля 2021, 14:23
В Херсоне казнили чучело Путина, набитое агитками Шария
Фото: Ирина Староселец

Ко Дню сопротивления оккупации Крыма в Херсоне на площади Свободы "Самооборона" установила чучело с агитацией от Анатолия Шария и портретом Владимира Путина, а "Нацкорпус" повесил манекен с наклеенным на нем лицом российского президента.

Источник: "Укринформ" и "Перший регіональний"

Детали: Чучело Путина подожгли и оно сгорело во время мероприятия.

 
Фото: Ирина Староселец

Представительница херсонской "Самообороны" Инна Усачева рассказала, что газеты, которыми наполнили чучело Путина, были найдены в месте, куда сторонники Шария сдавали нерозданную ими агитацию.

Представитель "Нацкорпуса" Никита Тютюнник объяснил идею с манекеном с лицом Путина на виселице: авторы инсталляции решили напомнить всему миру, что Крым – это Украина.

 
Фото: Ирина Староселец

Глава Херсонского городского Меджлиса крымскотатарского народа Ибрагим Сулейманов сообщил, что депутаты Херсонского горсовета на сессии 26 февраля приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразили свою позицию по вопросам деоккупации АРК и Севастополя и восстановления территориальной целостности Украины.

К митингу присоединились несколько десятков граждан, среди них переселенцы-крымчане, представители крымскотатарской общины, активисты общественных организаций, местные жители.

 

Прямая речь Тютюника: "Сегодня мы собрались здесь, чтобы напомнить Владимиру (Путину – ред.) его место в нашей стране. И что если он хочет прийти к нам в Херсон, его ждет только такая судьба".

Прямая речь Усачевой: "Это чучело символизирует режим Путина. Внутри – пропаганда пророссийская шариивская... По давней традиции, на Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним... Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, со всех временно оккупированных территорий".

 
Фото: Ирина Староселец

Справка: 26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений оторвать Крым от Украины.

С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая длится уже 7 лет.

дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинХерсонакцииКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Путин
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: