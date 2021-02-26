В Херсоне "казнили" чучело Путина, набитое агитками Шария

Ко Дню сопротивления оккупации Крыма в Херсоне на площади Свободы "Самооборона" установила чучело с агитацией от Анатолия Шария и портретом Владимира Путина, а "Нацкорпус" повесил манекен с наклеенным на нем лицом российского президента.

Источник: "Укринформ" и "Перший регіональний"

Детали: Чучело Путина подожгли и оно сгорело во время мероприятия.

Фото: Ирина Староселец

Представительница херсонской "Самообороны" Инна Усачева рассказала, что газеты, которыми наполнили чучело Путина, были найдены в месте, куда сторонники Шария сдавали нерозданную ими агитацию.

Представитель "Нацкорпуса" Никита Тютюнник объяснил идею с манекеном с лицом Путина на виселице: авторы инсталляции решили напомнить всему миру, что Крым – это Украина.

Фото: Ирина Староселец

Глава Херсонского городского Меджлиса крымскотатарского народа Ибрагим Сулейманов сообщил, что депутаты Херсонского горсовета на сессии 26 февраля приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразили свою позицию по вопросам деоккупации АРК и Севастополя и восстановления территориальной целостности Украины.

К митингу присоединились несколько десятков граждан, среди них переселенцы-крымчане, представители крымскотатарской общины, активисты общественных организаций, местные жители.

Прямая речь Тютюника: "Сегодня мы собрались здесь, чтобы напомнить Владимиру (Путину – ред.) его место в нашей стране. И что если он хочет прийти к нам в Херсон, его ждет только такая судьба".

Прямая речь Усачевой: "Это чучело символизирует режим Путина. Внутри – пропаганда пророссийская шариивская... По давней традиции, на Киевской Руси всегда в конце весны сжигали чучело в надежде, что все плохое будет сожжено вместе с ним... Мы верим, что оккупанты уйдут из Крыма, со всех временно оккупированных территорий".

Фото: Ирина Староселец

Справка: 26 февраля Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этот день в Симферополе состоялся организованный Меджлисом крымскотатарского народа массовый митинг под зданием крымского парламента против намерений оторвать Крым от Украины.

С тех пор для Украины 26 февраля стало символом сопротивления оккупации, которая длится уже 7 лет.