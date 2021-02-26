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Дело относительно Байдена закрыли до выборов в США: в МВД говорят, что оснований для возобновления нет

Пятница, 26 февраля 2021, 14:26
Дело относительно Байдена закрыли до выборов в США: в МВД говорят, что оснований для возобновления нет

Правоохранители заявили, что дело, где фигурировал действующий президент США Джо Байден закрыли в Украине еще за несколько месяцев до выборов в США.

Источник: МВД

Дословно: "Уголовное производство №62020000000000236 было закрыто 23 сентября 2020 года (а это еще за несколько месяцев до проведения выборов президента США) в связи с отсутствием состава преступления".

Детали: Отмечается, что с этим решением не согласился бывший генпрокурор Виктор Шокин, который обратился с жалобой на дознавателя полиции в суд.

25 февраля 2021 года суд отказал в удовлетворении жалобы Шокину.

Отмечается, что полиция закрыла дело на законных основаниях.

Она касалась роли Байдена в увольнении бывшего генпрокурора Шокина.

Что было раньше: 25 февраля генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что украинские правоохранительные органы не будут реанимировать расследование закрытых дел, в которых фигурировал сын президента США Хантер Байден, они не вмешиваются в геополитические вопросы.

Предыстория:

  • Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. СМИ писали, что президент США оказывал давление на Зеленского, чтобы он начал расследование в отношении Джо Байдена и его сына. Расследование должно было касаться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность украинской компании Burisma, к которой был причастен Хантер Байден.
  • В мае 2014 года сын тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited.

Украинская правда

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Темы: БайденполицияСШАМВД
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