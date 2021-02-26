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Япония тоже считает Крым украинским

Пятница, 26 февраля 2021, 15:39
Премьер Японии Ёсихидэ Суга

Правительство Японии будет всегда считать Крым частью Украины.

Источник: официальное заявление посольства Японии в Украине

Дословно: "По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке Правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма".

Напомним: В пятницу Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма. А Совет национальной безопасности и обороны планирует рассмотреть Государственную стратегию деоккупации полуострова.

Украинская правда
Темы: ЯпонияКрым


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