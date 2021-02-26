Япония тоже считает Крым украинским

Правительство Японии будет всегда считать Крым частью Украины.

Источник: официальное заявление посольства Японии в Украине

Дословно: "По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке Правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма".

Напомним: В пятницу Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма. А Совет национальной безопасности и обороны планирует рассмотреть Государственную стратегию деоккупации полуострова.