Япония тоже считает Крым украинским
Пятница, 26 февраля 2021, 14:39
Правительство Японии будет всегда считать Крым частью Украины.
Источник: официальное заявление посольства Японии в Украине
Дословно: "По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке Правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма".
Напомним: В пятницу Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма. А Совет национальной безопасности и обороны планирует рассмотреть Государственную стратегию деоккупации полуострова.
Украинская правда