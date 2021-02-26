Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Стала известна повестка дня заседания СНБО

Пятница, 26 февраля 2021, 13:28

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля рассмотрит государственную стратегию деоккупации Крыму, санкции и еще ряд вопросов.

Источник: пресс-центр СНБО

Детали: На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

Члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно: неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушение присяги; а также применение санкций.

Что предшествовало: Вечером 25 февраля источник УП сообщил, что президент Владимир Зеленский принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны в 17.30 26 февраля.

Позже эту информацию подтвердили "Украинской правде" в Офисе президента.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: СНБО


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы

Стала известна повестка дня заседания СНБО

Кличко назвал "Укравтодор" манипулятором и не пустил на Подольский мост

Разумков о решении суда по Стерненко: Можно обжаловать и есть ЕСПЧ

На Буковине усиливают карантин

Мужчин вдвое больше, чем женщин: итог второго дня вакцинации против COVID

Все новости...
СНБО
Зеленский расширил аппарат СНБО
Зеленский снова созывает СНБО
Разумков подтвердил, что голосовал "с замечаниями" за санкции против Медведчука на СНБО
Последние новости
14:39
7 лет оккупацииГлава ВР Крыма отрицает подготовку референдума
14:30
фотоВ Тбилиси тысячи людей требуют освободить лидера партии Саакашвили
14:22
Доля госдолга в ВВП Украины выросла на 12,5% в прошлом году
14:18
"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
14:18
МИД – Кремлю: Участие жителей ОРДЛО в выборах Госдумы незаконно
14:12
Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в Крыму - прокуратура
14:01
Кулеба: чтобы сдвинуть урегулирование на Донбассе, нужна нормандская встреча с Путиным
14:00
Украина ожидает деньги МВФ до лета – Милованов
13:56
фотоРоссийский "Шмель", тротил и мины: СБУ обнаружила схрон боевиков в Луганской области
13:48
Минздрав внес в "красную зону" все страны-соседи Украины, кроме Румынии и РФ
Все новости...