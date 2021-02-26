Стала известна повестка дня заседания СНБО
На заседании Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля рассмотрит государственную стратегию деоккупации Крыму, санкции и еще ряд вопросов.
Источник: пресс-центр СНБО
Детали: На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".
Члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно: неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушение присяги; а также применение санкций.
Что предшествовало: Вечером 25 февраля источник УП сообщил, что президент Владимир Зеленский принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны в 17.30 26 февраля.
Позже эту информацию подтвердили "Украинской правде" в Офисе президента.
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.