Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стала известна повестка дня заседания СНБО

Пятница, 26 февраля 2021, 12:28
Стала известна повестка дня заседания СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля рассмотрит государственную стратегию деоккупации Крыму, санкции и еще ряд вопросов.

Источник: пресс-центр СНБО

Детали: На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

Члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно: неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушение присяги; а также применение санкций.

Что предшествовало: Вечером 25 февраля источник УП сообщил, что президент Владимир Зеленский принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны в 17.30 26 февраля.

Позже эту информацию подтвердили "Украинской правде" в Офисе президента.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: СНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
Все новости...
Реклама: