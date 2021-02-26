Стала известна повестка дня заседания СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля рассмотрит государственную стратегию деоккупации Крыму, санкции и еще ряд вопросов.

Источник: пресс-центр СНБО

Детали: На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь".

Члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно: неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства; состояние расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушение присяги; а также применение санкций.

Что предшествовало: Вечером 25 февраля источник УП сообщил, что президент Владимир Зеленский принял решение провести заседание Совета национальной безопасности и обороны в 17.30 26 февраля.

Позже эту информацию подтвердили "Украинской правде" в Офисе президента.

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